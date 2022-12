Entrevista a Edu Marín, escalador i alpinista

30:00

L'estiu passat l'Edu, formant cordada amb el seu pare i el seu germà Àlex, va aconseguir la primera repetició 'en lliure' de l'Eternal Flame al Pakistan.

Conversem amb l'escalador i alpinista Edu Marín, nascut a Barcelona i resident a Lleida i considerat un dels millors del món en la seva especialitat. L'Edu va començar a escalar en rocòdrom a dotze anys de la mà del seu pare i 5 anys després es proclamava campió del món juvenil i entrava a l'elit del seu esport guanyant proves de la Copa del Món i estant sempre entre els millors. Amb els anys i després d'una etapa complicada per un positiu en un control antidopatge, Marín va deixar la competició i es va centrar en els "Big-Wall", els grans murs, i al costat del seu pare va escalar algunes de les parets més difícils del món. Després que el 2019 escrivís una de les pàgines d'or de l'escalada mundial amb la conquesta del Valhalla, a la Xina, l'estiu passat l'Edu, formant cordada amb el seu pare de setanta anys i el seu germà Àlex, va aconseguir la primera repetició 'en lliure' de la considerada més icònica i difícil Big-Wall en altitud, l'Eternal Flame al Pakistan. L'aventura va culminar amb èxit després d'un mes d'expedició i que l'Edu passes deu dies sol a la paret en difícils condicions meteorològiques i temperatures sota zero.