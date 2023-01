30:00

Dani Juncadella va ser tercer pilot de l'equip de Fórmula 1 Force India l'any 2014, però ho va deixar i es va centrar en les competicions de Grans Turismes.

Conversem amb el pilot d'automobilisme català Dani Juncadella, que competeix en Grans Turismes i que va signar el 2022 que acabem de deixar enrere el millor any de la seva carrera esportiva. La passió de Juncadella pels cotxes i les curses és herència de diversos membres de la seva família, entre ells el seu oncle Luis Pérez Sala que va arribar a la Fórmula 1 a finals dels anys 80. El mateix Dani va ser tercer pilot de l'equip de Fórmula 1 Force India l'any 2014, però ho va deixar un any després per les poques ocasions que tenia de pilotar i es va centrar en les competicions de Grans Turismes. En elles va assolir grans resultats i el passat mes de desembre es va proclamar Campió de la Intercontinental GT Challenge a Abu Dhabi després d'una exitosa temporada.