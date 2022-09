29:56

La copilot de ral·lis Maria Salvo lidera l'equip ciclista femení "RACC Hola Bici" amb altres set dones mentre continua als ral·lis i preparant diversos reptes.

Ens acompanya la copilot de ral·lis valenciana Maria Salvo, resident a Barcelona on treballa com a infermera a més de ser una gran esportista. La Maria ha superat diversos reptes esportius, no només als ral·lis, també com a ciclista i triatleta, però ara l'esport l'està ajudant a superar la situació més difícil de la seva vida, la mort de la seva germana petita Laura, també copilot, en un accident en un Ral·li a Portugal ara fa gairebé dos anys. Després d'aquest cop tan fort la Maria va deixar els ral·lis, però un any i mig després hi va tornar convençuda que és el que la seva germana voldria. Ara lidera l'equip ciclista femení "RACC Hola Bici" amb altres set dones mentre continua als ral·lis i preparant diversos reptes sempre amb la Laura al cor.