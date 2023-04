30:41

Durant 38 anys Carles Farré ha corregut 100 maratons, l'última fins ara el passat 19 de març a Barcelona, que va córrer amb el seu fill gran, Pol.

Ens acompanya l'atleta popular Carles Farré i el seu fill Pol. Junts van protagonitzar una de les imatges emblemàtiques de la passada edició de la Marató de Barcelona quan van arribar a la meta per celebrar la marató número 100 del pare i la primera del fill.

Carles Farré, conegut al món de l'atletisme popular com "Butxí", va néixer a Barcelona l'any 1958 i és un maratonià amateur i dissenyador gràfic de professió.

En Carles va jugar a futbol fins a la categoria juvenil, però el 1984 es va enamorar de la Marató veient l'arribada dels atletes a Barcelona. Tan impressionat va quedar que un any més tard estava a la sortida de la prova malgrat que mai havia corregut més de 15 km i que no havia fet entrenaments específics per la distància dels 42. Durant els 38 anys següents el català ha fet 99 maratons més, la darrera fins al moment el passat 19 de març a Barcelona amb el seu fill gran, Pol. Una afició que ha portat a la família, la seva dona i els dos fills, a viatjar pel món per seguir al Carles en les seves maratons que ha corregut fins ara en 4 dels 5 continents.