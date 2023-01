30:00

Avui ens acompanya un exentrenador de bàsquet que, entre altres equips, va dirigir l'Espanyol quan el club blanquiblau tenia equip de bàsquet a la Lliga ACB als anys 80, una activitat que compaginava amb la seva professió com a funcionari de presons. Ell, que va començar al bàsquet com a jugador d'equips modestos i es va centrar a ser entrenador des de molt jove, va estudiar també dret i va buscar feina abans d'arribar al bàsquet professional gairebé per accident. Precisament pel bàsquet l'Àngel va començar a viatjar i va acabar convertint-se en un viatger empedreït fins al punt que, fins ara i amb la seva dona, ha visitat més de 110 països i alguns en diverses ocasions. Ara, jubilat professionalment i vinculat al bàsquet com a entrenador de veterans, continua viatjant pel món i acumulant experiències.