Més que esport

Ens acompanya la gran promesa de l'skate català i espanyol, la barcelonina Daniela Terol, que farà 15 anys a l'octubre i el seu gran repte és ser olímpica a París en una disciplina molt novell en el programa dels Jocs.

Daniela, entrenada des de sempre pel seu pare, competeix des de molt petita i amb només 9 anys ja va guanyar la prova d'skate de l'Extrem Barcelona, triomf que ha repetit aquest any malgrat que va participar a la prova catalana acabada d'arribar de Lausane on va competir per sumar punts pels Jocs. La Daniela va guanyar a Barcelona per davant de la seva germana petita, Ivet, que va quedar segona amb només 11 anys.

Ara Daniela Terol entrena i estudia al CAR de Sant Cugat on es prepara pel seu gran somni, els Jocs de Patrís.