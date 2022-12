30:01

Aquest divendres, 23 de Desembre, el Més que Esport treu el seu esperit més nadalenc sense oblidar que, a les portes del cap de setmana, sense parlem de dues passions: Turisme i Esport.

I és que avui no és un divendres qualsevol, estem davant del cap de setmana de Nadal i per aixó no ens centrem avui en un únic poble o ciutat, sino que anem visitant diversos indrets de Casa Nostre a través de les diferents curses nadalenques que s'organitzen aquests dies. Concretament visitarem Mataró, Palamós, Berga, Masnou i Barcelona, que tancarà el nostre viatge esportiu-nadalenc amb la Cursa dels Nassos, la darrera de l'any.