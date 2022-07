30:00

En el nostre habitual recorregut dels divendres per la geografia catalana a través de l'esport avui ens aturem a Puig-Reig, a la comarca del Berguedà i situat sobre un turó al costat del riu LLobregat. El seu terme municipal està format per set nuclis més de població i tots tenen el seu orígen en les colònies tèxtils que es van establir al llarg del riu Llobregat al segle XIX. N'és un clar exemple la Colònia Vidal, la darrera que es va construir al Berguedà, ara reconvertida en un interessant museu on poder conèixer com era la vida d'una colònia fa 100 anys.

Per aquestes colònies, abans d'arribar a la muntanya, passa la Cursa Nocturna "La Frontal" que aquest dissabte arriba a la seva cinquena edició. Es tracta d'una cursa popular de muntanya de 10 Km, que es pot fer correns o caminant, i que finalitza amb un bany nocturn a la muntanya. La prova l'organitza la secció de Trail del CquiE, el Centre Quitxalla i Excursionista de Puig-Reig, entitat per la pràctica de diferents modalitats esportives a l'àmbit natural.