29:58

Parlem d'una cursa peculiar, la Cursa de la Cervesa, que es fa aquest dissabte a la localitat osonenca de Sant Miquel de Balanyà i que arriba a la seva cinquena edició. La cursa, organitzada per la fàbrica artesana Cerveses del Montseny, té un recorregut de 10 Km en un circuit circular i amb un lleuger desnivell amb sortida i arribada a Sant Miquel.



Es tracta d'un cros ideal per a tots tipus de corredors que passa per espais del Pre-Parc Natural del Montseny i que té l'objectiu de promoure l'esport i la vida saludable. La particularitat és que als tres avituallaments de la prova es pot fer una petita degustació de les cerveses artesanals de la fàbrica.



La Cursa espera tenir un rècord de participació d'uns 1200 corredors, entre els i les quals hi ha atletes d'alt nivell i la participació d'il·lustres esportistes com l'alpinista català Ferran Latorre amb el que conversem juntament amb el director de la Cursa i de la Cervesera Julià Vallès.