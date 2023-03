Més que esport

30:00

En el nostre habitual recorregut dels divendres per la geografia catalana i mundial a través de l'esport i dels esportistes catalans repartits per la geografia mundial, avui ens aturem a la ciutat d'Al-Hasa, a l'Aràbia Saudí. Ho fem perquè aquesta és la ciutat on viu i treballa des del passat mes de gener l'ex jugador del Barça Cristian Tello. El de Sabadell va jugar al Barça de Guardiola i de Tito Vilanova i es va consolidar a primera divisió al Betis, on va jugar 5 anys fins a la temporada passada.

Entre mig, però, ja va viure dues experiències internacionals, cedit pel Barça al Porto i la Fiorentina, i l'any passat va jugar uns mesos a Los Angeles, a la lliga nord-americana. Ara, viu la seva quarta aventura a l'Arabia Saudí on ha signat un contracte fins l'any 2024 amb l'Al Fathe de la màxima categoria del futbol saudí. Tello ens explica cóm és la seva vida amb la seva família al país àrab.