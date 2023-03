30:00

Conversem amb l'atleta catalana Meritxell Soler que el passat dia 19 de febrer es va convertir en la segona espanyola més ràpida en una marató només superada per l'actual posseïdora del rècord d'Espanya, la també catalana Marta Galimany. El més destacable és que la Txell va fer un temps de 2 hores 26 minuts i 37 segons, el segon millor de tots els temps, en el seu debut a la prova dels 42 km i 195 metres que mai havia disputat. Aquesta marca, a només 23 segons del record de Galimany, li va donar a la catalana la mínima pels Mundials de Budapest d'aquest estiu i pels Jocs Olímpics de París 2024. El que és també destacable és que Soler compagina l'atletisme d'alta competició amb la seva feina de 35 hores setmanals com a odontòloga a Manresa, on viu i entrena.