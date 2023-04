Més que esport

31:31

Conversem amb el President del Club d'Handbol Granollers. Alfred Serra, i amb la capitana del primer equip femení del club, Ona Vegué, sobre el gran moment esportiu que viu l'entitat especialment en les darreres setmana.

El passat 18 d'Abril l'equip masculí va fer història eliminant un dels millors equips d'Europa, el Flensburg alemany, i classificant-se per segona vegada a la seva història per la final a quatre de la segona competició continental, la Lliga Europea. L'equip català, que va guanyar a la pista del Flensburg per un inesperat 21 a 35, disputarà la final que es jugarà els dies 27 i 28 de maig precisament a la ciutat alemanya de Flensburg.

Un dies més tard d'aquesta fita l'equip femení es proclamava subcampió de la Copa de la Reina per primer cop la seva història mentre l'equip cadet femení guanyava la Minicup, augurant un gran futur a l'handbol femení a Granollers. El Balonmano Granollers, fundat l'any 1944, va ser el primer equip espanyol en guanyar una competició europea l'any 1976.