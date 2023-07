Més que esport

30:00

Ens visita l'ex nedadora olímpica de natació sincronitzada, actualment coneguda com artística, Clara Basiana. Ella va ser integrant de l'equip que va guanyar la medalla de bronze als Jocs de Londres 2012 i, un any abans, també va pujar al tercer calaix del podi del Mundial de Xangai. La Clara va començar a nedar als 7 anys al Club Kallípolis de Barcelona on la seva mare havia estat una de les pioneres d'aquest esport.

Va entrenar al Centre de tecnificació Joaquim Blume i al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat i va formar part de la selecció espanyola durant anys. El 2016, quan tenia 25 anys i després que l'equip de sincro no es classifiqués pels Jocs de Rio, va decidir retirar-se de l'alta competició.

La Clara va compaginar l'esport amb els seus estudis de periodisme, professió que actualment exerceix. Amb ella parlem de la vida després de l'esport.