Sabadell acollirà la final a 4 de la Champions femenina de Waterpolo aquest divendres 31 de març i dissabte 1 d'abril amb la participació de dos equips catalans, l'amfitrió CN Sabadell i el CN Mataró, tots dos actualment entre els millors del món. Sabadell i Mataró no coincidiran a les semifinals i, per tant, hipotèticament podria haver-hi una final catalana dissabte. Abans, el Mataró hauria d'eliminar el Dunaujvaros hongarès i el Sabadell l'Orizzonte de Catània italià, en el que suposarà el duel entre els dos equips més llorejats de la competició, amb 5 títols per l'equip català i 8 per l'hongarès. El Sabadell, però, és el dominador de la competició els últims anys mentre que el Mataró disputa la final a 4 per segona vegada a la seva història després de fer-ho el 2017. En parlem amb el president del Club amfitrió, el CN Sabadell, Claudi Martí, i amb les capitanes dels dos equips catalans, Maica Garcia, del Sabadell, i Clara Cambray, del Mataró. Totes dues tenen una brillant trajectòria al darrere i han jugat des de sempre als seus clubs.