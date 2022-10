30:00

Avui ens desplacem a Frankfurt però no ho fem per parlar amb un esportista català, cóm acostumem a fer els divendres, sino per parlar d'un partit de futbol molt especial i canviar aquesta setmana l'Esport i Turisme habitual per Esport i Cultura. I és que el partit el disputaran demà dissabte una selecció d'escriptors i periodistes espanyols, sota el nom d'equip "La Cervantina", contra una selecció d'autors alemanys.

Ho faran en el marc de la Fira del Llibre de Frankurt on enguany Espanya és el país convidat. En parlem amb l'escritor català Gabi Martínez, especialista en viatges i que ha practicat futbol des de petit. Ell és un dels components de l'equip espanyol d'escriptors i amb ell conversem sobre literatura i esport.