Parlem del campionat d'Espanya de Pujada Vertical que es farà aquest diumenge, 12 de Juny, a la localitat de Cercs, al Berguedà, organitzat per les federacions Espanyola i Catalana d'Atletisme, l'Ajuntament de Cercs i el Club d'atletisme de Berga, JAB.

Serà el segon campionat d'Espanya en dues setmanes que aculli el Berguedà desprès de la Berga-Rasos-Berga, Campionat estatal de trail per comunitats autonòmiques. El Campionat d'Espanya Vertical comptarà amb 4 categories: Absoluta, Sub 23, Sub 20 i Master, que es disputaran conjuntament amb la prova Open del Calendari de la Federació Espanyola "Vertical Trail Bergueda" de clar caràcter popular.

Ens acompanyen el President del JAB, Alfonso López; el Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cercs, Edgard Alves, i l'atleta Maria Ordoñez, subcampiona d'Espanya de Trail Vertical i participant a la prova de diumenge a Cercs.