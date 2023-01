Més que esport

30:09

Ens acompanya l'ex futbolista Àngel Martínez que va jugar, entre d'altres equips, a l'Espanyol i al Girona i es va retirar fa dues temporades com a capità del Sabadell. L'Angel va arribar a l'Espanyol als 17 anys i va cumplir el seu somni de jugar a primera divisió amb el primer equip blanquiblau entre 2007 i 2009, quan va patir una important lesió.

Desprès d'una cesió al Rayo Vallecano i una altra al Girona, on va coincidir l'any 2010 amb el seu germà José Martínez, l'Àngel va marxar a Anglaterra on va jugar sis anys en diferents equips i on va acabar lesionant-se de nou de gravetat. De tornada a Catalunya va jugar al Sabadell, equip del que va ser capità i al que va ajudar a assolir l'ascens a segona divisió abans de retirar-se definitivament l'estiu de 2021. Ara viu de nou a Girona, la ciutat on va nèixer, és comentarista televisiu de partits de l'Espanyol i pare de tres filles petites. Amb ell parlem de la vida desprès de l'esport.