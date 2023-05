Més que esport

30:00

En el nostre habitual recorregut dels divendres per la geografia catalana o mundial a través de l'esport, avui ens allunyem força per situarnos a Ciudad de Mexico, la capital de Mèxic. Ho fem de la mà de l'ex jugadora del Barça femení Andrea Pereira que, des del passat mes d'agost, juga a l'América mexicà.

L'Andrea, que es va iniciar futbolísticament a l'Espanyol i va jugar també a l'At. MAdrid abans de fitxar pel Barça l'any 2018, va deixar el club blaugrana l'estiu de 2022. Durant la seva estada al club ho va guanyar tot, inclosa la Champions de 2021, però el seu darrer any va estar marcat pels problemes físics i el club li va obrir la porta de sortida.

Amb el mercat europeu tancat, la catalana va optar per acceptar l'oferta mexicana d'un equip jove que juga una lliga amb pocs anys d'experiència però en creixement. Marxar per primer cop fora de casa no va ser fàcil però actualment l'Andrea qualifica de fantàstica aquesta nova aventura. Amb ella coneixem més detalls de la ciutat on viu actualment i del futbol que juga.