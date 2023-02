30:58

L'Albert Navarro vol ara disputar les maratons a 25 ciutats, totes les ciutats olímpiques del món, al marge de les que ell ja ha fet al llarg de la seva trajectòria.

Ens acompanya l'Albert Navarro, maratonià solidari que inicia un nou repte esportiu per donar visibilitat a l'Associació Aprenem per l'Autisme i per ajudar que els nois i noies amb autisme puguin fer esport inclusiu amb un suport. L'Albert, que el novembre de 2019 va finalitzar el repte de fer les 6 maratons més importants del món, ara el vol completar disputant les maratons de totes les ciutats olímpiques del món. Es tracta de 25 ciutats i, al marge de les que ell ja ha fet al llarg de la seva trajectòria, la primera que afronta és la marató de Los Angeles el dia 19 de març.

Per això l'Albert, pare de dos nois bessons amb autisme, ha obert un repte solidari a la plataforma "Migranodearena.com" on tothom pot contribuir amb una aportació econòmica per la causa. L'esport és una activitat clau per les persones amb autisme per desenvolupar les seves habilitats motrius i socials i adoptar hàbits saludables.