En el nostre habitual recorregut dels divendres per diverses ciutats del món gràcies als esportistes catalans repartits per la geografia mundial, avui ens aturem a Dinamarca, tot i que passarem també per Holanda, Israel, Alemanya i, fins i tot, la Xina.

Són els paisos a on ha treballat com a entrenador de futbol el nostre convidat, l'Albert Capellas, actualment tècnic del Mitdjylland de la primera divisió danesa. L'Albert va tenir molt clar des de petit que volia ser entrenador de futbol i ha begut en les aigües del Cruyfisme i l'ADN Barça on va passar 10 anys com a coordinador del futbol base. Desprès ha passejat els seus coneixements per diversos equips de diferents paisos com a segon entrenador de noms com Albert Ferrer i Jordi Cruyff, entre d'altres. A Dinamarca va estar el Brondby, va ser seleccionador sots 21 i ara afronta el repte de dirigir com a primer entrenador el Midjylland on, de moment, ha aconseguit superar la fasse de grups de l'Europa League, segona competició europea que aquest any juga també el Barça.