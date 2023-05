29:59

Ens visita l'exporter d'hoquei patins del Barça, Aitor Egurrola, que ahir diumenge va rebre un emotiu homenatge al Palau Blaugrana on es va retirar la seva samarreta amb el número 1. D'aquesta forma es convertia en el segon jugador d'hoquei en tenir aquest privilegi després de Beto Borregán i al costat de noms mítics també del bàsquet, l'handbol i el futbol sala.

Egurrola es va retirar fa un any, l'estiu de 2022, després de 24 temporades al primer equip del Barça, on va debutar a 18 anys i del que va ser capità, i 27 al club. Ho va fer com l'esportista blaugrana més llorejat de la història del club amb 78 títols. El seu impressionant palmarès i la seva llarga etapa esportiva al Barça el van dur a rebre l'homenatge del club en un Palau ple i envoltat de la seva família, l'actual plantilla de l'equip d'hoquei i alguns companys dels seus vint-i-quatre anys vestit de blaugrana.

Amb Egurrola parlem de les seves sensacions, el seu agraïment per l'homenatge i la seva vida actual, la vida després de l'esport.