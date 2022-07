30:10

Ens visita l'esportista amb més títols de la història del Barça en qualsevol de les seves seccions, amb 78. Es tracta de l'ex porter d'hoquei patins i capità de l'equip blaugrana, Aitor Egurrola, que acaba de retirar-se desprès de 24 anys al primer equip i 27 a l'entitat barcelonista on va arribar als 15 anys. Egurrola, que acaba de fer 42 anys, va anunciar el passat mes de Març que aquesta seria la seva darrera temporada a l'equip blaugrana perquè el club havia decidit no revovar més el seu contracte tot i que ell esperava jugar un any més abans de retirar-se. En tot cas l'Aitor no va plantejar-se mai jugar a un altre club desprès de tota una carrera al Barça i el passat 7 de Juny, quan l'equip va perdre contra el Reus a les semifinals de la lliga, va disputar el seu darrer partit amb la samarreta blaugrana. Amb ell, tot un mite de l'hoquei, parlem de la seva carrera, del moment de la retirada i dels seus plans de present i futur ara que comença una vida desprès de l'esport.