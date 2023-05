Més que esport

29:54

La Fundació Pasqual Maragall és enguany l'entitat adherida i anima a corredors i corredores a adquirir la polsera solidària "Jo crec en un futur sense Alzheimer".

Parlem de la 43a edició de la Cursa del Corte Inglés que es disputa aquest diumenge, 7 de maig, pels carrers de Barcelona. El recorregut, de 10 km, passa per carrers emblemàtics, com ara el passeig de Gràcia, Aragó o la Gran Via, i és ràpid i atractiu per gaudir de l'esport a la ciutat.

La Cursa del Corte Inglés, però, és més que una competició esportiva i sempre té un component solidari. La Fundació Pasqual Maragall és enguany l'entitat adherida a aquesta 43a edició de la prova. L'organització ha triat aquesta Fundació amb motiu de la seva tasca en la recerca de l'Alzheimer i el seu suport a les famílies que tenen una persona afectada per aquesta malaltia. La Fundació, que presideix Cristina Maragall, va néixer l'abril de 2008 fruit del compromís públic del seu pare, exalcalde de Barcelona i president de la Generalitat, després de ser diagnosticat d'aquesta patologia. L'entitat anima als inscrits a la Cursa a adquirir la polsera solidària "Jo crec en un futur sense Alzheimer" i mostrar el seu suport el dia de la Cursa.