30:01

En parlem amb el director de l'Extrem Barcelona, Víctor Casanovas i la jove estrella catalana de l'skate Daniela Terol, top ten mundial amb només tretze anys.

Parlem de la 12ª edició de l'Extreme Barcelona, un dels més prestigiosos festivals d'esport extrem i cultura urbana, que tindrà lloc aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona per primer cop amb accés lliure. La competició, amb set disciplines de les quals 4 són olímpiques, comptarà amb la participació dels i les millors atletes catalans i mundials d'esports urbans així com d'una sèrie d'activitats per totes les edats amb la música i l'art urbà com a protagonistes. En parlem amb el director de l'Extreme Barcelona, Víctor Casanovas i la jove estrella catalana de l'skate Daniela Terol, top ten mundial amb només tretze anys i que als 9 es va convertir en la campiona més jove de la competició barcelonina.