30:02

Com cada divendres parlem d'esport i turisme i avui ho fem aprofitant que dilluns, dia 21 de Març, comença l'edició número 101 de la Volta Ciclista a Catalunya amb sortida a Sant Feliu de Guíxols i arribada a Barcelona diumenge dia 27 desprès de set etapes.

Una prova amb un cartell de gran nivell esportiu i un recorregut que passarà per municipis com l'Escala, La Molina, La Seu d'Urgell, l'Estació de Bohi Taull, Salou o Cambrils i que, per primera vegada des de fa 67 anys, trepijarà la ciutat francesa de Perpinyà, a la Catalunya Nord.

Una bona ocasió per gaudir de la competició però també per admirar els paisatges de Catalunya a través de la televisió. Per aixó ens acompanyen el director de la Volta, Ruben Peris, i el company de TVE Carles de Andrès que ens durà l'emoció de la prova a través de Teledeporte.