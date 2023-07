06:58

Elton John se despedía de los escenarios la pasada semana con un concierto en Estocolmo. Ponía fin así a una intensa carrera que le ha llevado a realizar 4.000 conciertos en más de 80 países de todo el mundo. Le recordamos hoy en Memoria beatle por su gran amistad con John Lennon, escuchando esta magnífica versión de "Lucy in the sky with diamonds"