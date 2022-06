59:08

Comienza el verano pizarro con un programón donde destacan las Girls Of The Golden West con su deliciosa “Whoopee-Ti-Yi-Yo Git Along Little Doggies”, pero también lucirán mucho, entre otros grandes reclamos: "Bulu the Zulu", “Your Black Bottom Outside”, “Los tres golpes” y "Bullfrog Moan". A partir de las 23.00 horas en la sintonía de Radio 3.