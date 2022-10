58:52

Nuestros vetustos rotaplacas volverán a girar esta noche a velocidad absurda para que suenen a todo trapo: Bill Mounce and Sons Of The South, Chin's Calypso Sextet, Earl Johnson and His Clodhoppers, Frank Ferera Hawaiian Trio, The Hoosier Hot Shots, Julio Cueva Et Son Orquestre Du Casino National De La Havanne, Fletcher Henderson and His Orchestra...