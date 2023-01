58:54

En esta nueva aventura de Melodías pizarras tendremos unos cuantos números subidos de tono como "Keep On Churnin (Til The Butter Come) de Wynonie Harris", "Pussy! de Harry y "Sexy Ways" de Hank Ballard. Pero también tendremos encantadoras chicas yodeleadoras, familias musicales y delicias caribeñas. A partir de las 23.00 horas en la sintonía de Radio 3.