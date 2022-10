59:05

Los pizarristas y las pizarristas conocen perfectamente lo que nos gusta la música campestre y paleta, por eso no se sentirán defraudados con la presencia de Bill Cox, Aiken Country String Band y Reeves White County Ramblers. Y en un poquito más sofisticado Hi Flyers y W. Lee O'Daniel & his Hillbilly Boys. A partir de las 23.00 horas en la sintonía de radio 3.