Blow My Blues Away

58:48

Otro surtido pizarro para dar saltos de alegría. Despiporre del bueno con Laurel Aitken, The Hill Billies, Machito and his Afro Cuban Orchestra, Crystal Springs Ramblers, Floyd Campbell and his Gang Busters, Fiddlin’ Red Herron... A partir de las 23.00 horas en la sintonía de Radio 3.