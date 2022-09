58:55

El momento grande en este segundo programa de la temporada va a ser poder escuchar a nuestra flapper favorita poniendo el broche de oro con una deliciosa versión de “Tip Toe Thru' the Tulips With Me”. También nos dejarán momentos muy bonitos, muy bonitos, Los Tres Pimientos, Atila el Huno, The Skillet Lickers, Trío Pinareño, Jimmie Rodgers y Miff Mole And His Little Molers... A partir de las 23.00 horas en la sintonía de Radio 3.