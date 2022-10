58:58

Qué pasaría si las miles de personas exiliadas durante la Guerra Civil no hubieran sido silenciadas? escribiríamos la historia de otra manera. Las mujeres fueron doblemente silenciadas, las que marcharon y las que se quedaron. El proyecto transmedia de Tania Balló las ha rescatado del olvido. Sus novelas, obras de teatro, revistas y publicaciones comienzan a incorporarse en las escuelas, recuperamos la Memoria Histórica tarde, pero la recuperamos. La escritora y directora de cine habla en el programa de sus experiencias tirando del hilo de mujeres que soñaban hace más de 80 años con un mundo más justo e igualitario. Presentamos su último libro "No quiero olvidar todo lo que sé". Escuchamos la música de: Yasmine Hamdan-Azza; Cheika Rimitti-C'est Fini Je n'ai marre; La Mal Coifée-Breçairola; Elena Ledda-Pesa Su Ballu; Kristi Stassinopoulou- Winter Is Coming; Emel Mathlouthi- Kelmi Horra; Sthèphanie Cadel- En t'attendant; Amina Annabi-Nour; Titi Zaro- Gawé.