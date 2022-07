59:03

Nadia Wassef siempre quiso ser librera. Junto con su hermana y su mejor amiga fundaron hace dos décadas Diwan, la primera librería independiente de El Cairo. En ese momento la cultura se hundía bajo la mala gestión de un gobierno corrupto y los libros se consideraban un lujo. Las librerías tal y como las entendemos ahora no existían. Hasta que llegó Diwan. Hablamos con Wassef que acaba de publicar 'La librería de El Cairo', una suerte de memorias de una librería, una librera, una ciudad, y una sociedad que ha ido transformándose. Escuchamos: Mohamed Mounir - Fi 'Eshq El Banat; Umm Kulthum - Alf Leila We Leila; Ramy Essam - Ya Askary; Donia Massoud - Ya Lalaly; Ramy Essam - Lessa Bahimla; Massar Egbari - Saheb; Cairokee - Hatlena Bel Ba'y Leban; Cairokee - Ana El Segara; Ramy Essam - Ikthar; Namgar - When I Walk On The Mountain; Balkan Taksim - Zalina; Dagadana - Sarsurilasá; Antonis Antoniou - Livanin; Songhoy Blues - Badala.Mediterráneo - La primera librería moderna de El Cairo - 24/07/22 - escuchar ahora