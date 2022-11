58:55

En marcha la 16 edicion de la Mostra de Cinema Árab i Mediterrani de Catalunya, con un homenaje al realizador sirio desaparecido hace pocos años Omar Amiralay. La también directora Hala Alabdalla le dedica una película que estrena en la mostra "Omar Amiralay. Sorrow, Time, Silence" hablamos con ella y también con la directora del certamen Txell Bragulat que nos ayuda en la traducción. En La Ola Irene Desumbila nos descubre la música de la cantante Siria Lynn Adib. Suenan: Mashrou Leyla- The Radio Romance; Omar Souleyman-Warni Warni; Jil JIlala- Ach Bik Daret Laqdar; Syriana-Gharib; Lynn Adib-Autruche- Titi-Youmma-Noussa Kampos-Soual- So far so near