58:53

¿Hay una Mallorca que no haya sido explorada por el turismo? No, es cierto, la isla ha sido pateada en todas direcciones y no solo la costa, también su zona rural. Pero Miquel Serra, músico, experto en agroecologia y escritor, tiene su propio espacio y nos lo describe en el programa. En la Ola Irene Desumbila presenta otro músico que sigue la misma dirección, es Salvatge Cor. Escuchamos a: Susheela Raman- Maya; Miquel Serra-Desemparament-Els Ballarins-Opilions-Me surt aigua pels ulls; Salvatge Cor- Magaluf-Summertime-O-La Pell de la Pell- Cruïlla; Imzad-Oulh n'Ahggar; Freeklane-Lalla Mira.