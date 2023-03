58:32

El PEN Català ha nombrado miembro de honor al escritor y periodista iraní Mehdi Bahman, ahora encarcelado y condenado a muerte por sus escritos. Bahman ha escrito siempre con el propósito de conseguir una cooperación pacífica entre las diversas religiones de su país. Hablamos con Miquel Angel Llauger, miembro del Comité de Escritores Perseguidos del PEN Català, sobre el trabajo de la entidad, las gestiones para salvar a escritores y periodistas de la carcel y la concesión de ciudad refugio para que puedan reponerse durante un año. Mientras, escuchamos jazz a propósito del 42 Festival Internacional de Jazz Terrassa y del proyecto Lilith in Wonderland para rescatar del olvido composiciones de mujeres en la historia del jazz. Suenan: AZAM ALI- Dwara; PAOLO FRESU + OMAR SOSA- Teardrop,Ya Habibi; CHANO DOMINGUEZ + ANTONIO LIZANA- Summertime; LILITH IN WONDERLAND- Wild Women Don’t have The Blues- Stranger in a Drem; LUNA COHEN- Estrada do Sol; MELBA LISTON- Zagreb This; JOWAN SAFADI- Super White Man; EL MORABBA3- El Wuhoosh