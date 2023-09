23:47

Sobre el caso particular de una demanda presentada por una embarazada que quería dar a luz en casa, la exmagistrada Manuela Carmena, en su programa "Máster en Justicia", explica que el concebido no nacido no goza de derecho alguno a nivel legistivo. En el caso juzgado, que llegó al Tribunal Constitucional, se enfrentaban el derecho a la vida contra la libertad de la madre.