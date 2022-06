Marca España 25 años de pasión por la viña 28:57 Bodegas José Pariente acaba de cumplir un cuarto de siglo siendo referente de vino blanco de guarda de la D.O. Rueda. Exporta un tercio de su producción y está presente en 36 países. Hablamos con la directora técnica de la bodega y enóloga, Martina Prieto Pariente. Más opciones

