Marca España La empresa española que revoluciona el mercado de las flores 27:08 El comercio online ha crecido en todos los sectores desde el comienzo de la pandemia. Nos fijamos en el de las flores y en la experiencia de Colvin, una plataforma tecnológica española que está revolucionando el mercado. Las flores, los ramos o las plantas, llegan directamente del campo, gracias a acuerdos con los agricultores. Colvin no deja de crecer internacionalmente y quiere convertirse en la primera flowertech del mundo. Charlamos con Andrés Cester, uno de los fundadores de Colvin. Más opciones

