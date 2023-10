52:12

En "Las noticias de Anto" repasamos la actualidad en clave de humor. Lidia García, investigadora especializada en la copla, nos habla de cuando Sara Montiel tuvo que cantar en gallego o hablar en euskera, escuchamos a Concha Piquer cantando en valenciano, su lengua materna; recordamos el encuentro de La Trinca con Lola Flores en televisión que se atrevió con el catalán y Guillermina Motta y el "Remena, nena". Reflexionamos sobre cómo aprovechamos la comida con Ada Parellada, chef del restaurante Semproniana, que cocina con los excedentes de alimentos y lleva 8 años con la iniciativa Gastrorecup, comidas con productos en buen estado salvados de la basura, donde están 17 restaurantes y se celebra hasta el domingo 6 de octubre. Y con Montse ??? del Horno Santa María, que está adscrito a la aplicación móvil To good to go.