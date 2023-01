59:18

Con paciencia, despacio, confiando en que siempre encontrará el camino menos tortuoso, tomándose el tiempo necesario para encontrarlo, regresando una y otra vez a lo más sólido de sus raíces, aprendiendo de los errores y también de los aciertos. Van Morrison vuelve a sus raíces en su próximo álbum, el extraordinario “Moving on Skiffle”, y otros artistas que saben que el tiempo pasa despacio le acompañan en nuestra selección de hoy, música jubilosa y febril, apegada lo mejor de las raíces negras, el jazz, el góspel, el folk, el blues, el rock and roll, pero alejada de la nostalgia. Música feliz para los años más difíciles del siglo XXI.

01. Sunny War – No Reason

02. Chris Barber Jazz Band & Sister Rosetta Tharpe – Every Time I Feel The Spirit

03. Van Morrison – Movin’ On

04. Van Morrison – Streamline Train

05. Elizabeth Cotten – Freight Train

06. Rod Stewart – Amazing Grace

07. The Memphis Jug Band – Kansas City Blues

08. Canned Heat – Goin’ Up The Country

09. Creedence Clearwater Revival – The Midnight Special

10. The Even Dozen Jug Band – Take Your Fingers Off It

11. Van Morrison, Chris Barber & Lonnie Donegan – Frankie And Johnny

12. Van Morrison – Worried Man Blues

13. Chris Barber Jazz Band & Van Morrison & Dr. John – Oh, Didn’t He Ramble