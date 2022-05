01:00:11

El Almirante Kiko Helguera está en fase de crisálida y no puede acudir al puesto de mando de la Nave Nodriza en la tercera dimensión ultrasónica del domingo, en Radio 3. Tomará los mandos el Doctor Soul para enlazar canciones en torno a esa nueva plaga que nos anuncian estos días, la viruela del mono, otro aviso de que la mano del hombre está alterando el hábitat natural de los animales, los vegetales, las bacterias, los virus...

01. Major Lance – The Monkey Time

02. Dion – Too Much Monkey Business

03. Geater Davis – Saint James Infirmary

04. Remigi Palmero – Veles en la mar

05. Youssou N’Dour – Daan Corona

06. Daniel Viglietti – Construcción

07. Ian Dury & The Blockheads – Sweet Gene Vincent

08. Nino Ferrer – L’année Mozart

09. Teddy Pendergrass – Don’t Leave Me This Way (Remix John Morales)

