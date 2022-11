01:00:03

Las filigranas del desaparecido guitarrista brasileño Bola Sete - en un disco inédito publicado recientemente "Samba in Seattle, Live at the Penthouse, 1968" - abren esta noche latinoamericana de ida y vuelta en la que comenzamos homenajeando a Pablo Milanés, músico universal y figura emblemática de la Nueva Trova cubana, fallecido en Madrid hace unos días tras una larguísima derrota contra el cáncer. Su talento artístico y poético y su infatigable militancia crítica de la realidad se vieron reflejados desde su primer disco, "Versos de José Martí cantados por Pablo Milanés" (1973), entre los que musicalizó "Mi verso como un puñal" que ha inspirado el título de este viaje al final de la noche ultrasónica. El alcance universal inmediato de su música y mensaje contagió pronto a Brasil, donde Milton Nascimento y Chico Buarque unieron sus voces para interpretar "Canción por la unidad latinoamericana", incluída en "Clube da Esquina 2" (1978). También rendimos homenaje, en el trigésimo aniversario de su partida, al inmenso cantante tropical puertorriqueño de vida atribulada Daniel Santos, que compuso "Sierra Maestra" antes de abandonar Cuba y la Sonora Matancera y haber interpretado el insuperable bolero de letra magnética "En el juego de la vida". De las dimensiones y disensiones de la revolución cubana da cumplida cuenta musical la sorprendente compilación funkadelica y sabrosa de Gilles Peterson y Stuart Baker titulada "Cuba music and revolution, culture clash in Havana, experiments in Latin Music 1973-85" (2022). Y ahora nuestra querencia por el barrio nos traslada a través de las elásticas y multidireccionales autopistas del sonido al Madrid del presente para disfrutar de novedosos impactos acústicos como "Pal Barrio" del cantante y guitarrista Tito Ramírez, una explosiva recreación de la atmósfera caliente neoyorquina de las décadas de los años 60 y 70 del pasado siglo. El pacense Gecko Turner prepara nuevo álbum, "Somebody from Badajoz", del que ya ha adelantado dos sencillos contradictorios y espléndidos que van de los fandangos andaluces al soul funk americano, dentro de su vanguardista y experimental caleidoscopio estilístico. Desde Barcelona restalla el poderío y la imaginación de Koko-Jean & The Tonics y su nuevo e incandescente sencillo "Sick and tired", que contiene toda la pulsión de la música negra. Volvemos a Brasil para anunciar la salida del próximo disco "O paraiso" del elegante, fresco y cosmopolita cantante bahiano Lucas Santtana, con su fascinante registro sonoro multifrecuencia, quien ya nos advierte en uno de sus temas que ese ansiado lugar es el vivir el aquí y el ahora y que poco tiene que ver con ir de compras y consumir, ni con la soledad virtual del wifi ni con pasarse la vida acariciando la pantalla del móvil. Precisamente titula "Vida" su tercer disco el estratosférico trío de Josemi Carmona, Javier Colina y Bandolero que proyectan su original aproximación a la felicidad cósmica a través del jazz y el flamenco con una versión interestelar de "Spain" de Chick Corea. Un avatar que aparece misteriosamente en persona -junto a Rubén Blades - en el recién estrenado álbum galáctico del guitarrista Niño Josele que, como su título apunta, "Galaxias", tiene siempre abierto el espíritu y el oído en el juego de la vida.







LISTA DE CANCIONES

1-Bola Sete – “O barquinho” (5’29”)

2-Pablo Milanés – “Mi verso es como un puñal” (2’00”)

3-Milton Nascimento & Chico Buarque – “Canción por la unidad latinoamericana” (3’57”)

4-Daniel Santos con la Sonora Matancera - “En el juego de la vida” (3’00”)

5-Juan Pablo Torres y Algo Nuevo – “Y que bien” (4’22”)

6-Tito Ramírez – “Pal Barrio” (3’40”)

7-Gecko Turner – “Ain’t no fun preachin’ to the Choir” (3’47”)

8-Koko-Jean & The Tonics – “Sick and tired” (2’40”)

9-Lucas Santtana c/ Flavia – “Muita pose, pouca yoga” (3’26”)

10-Josemi Carmona,Javier Colina,Bandolero – “Spain” (4’47”)

11-Niño Josele & Chick Corea – “Galaxias” (9’08”)