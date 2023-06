01:00:06

El espacio de esta noche se inspira, por un lado, en el último y magnético disco, “Les égares”, del cuarteto multicultural y transfronterizo del mismo nombre formado por el korista maliense Ballaké Sissoko y los franceses Vincent Segal al violonchelo, Émile Parisien al saxofón y el acordeonista Vincent Peirani y, por otra parte, en “Armando’s Rhumba” uno de los temas incluídos en ”Ritmo, the Chick Corea Symphony Tribute”, una celebración orquestal del genial artista, concebida por Josep Vicent, Director de la Orquesta ADDA Simfònica de Alicante, con los arreglos del pianista Emilio Solla y la participación, entre otros, de Paquito D’Rivera y Antonio Lizana. Y hemos seleccionado otras muchas novedades discográficas de desorientados que cantan y bailan alegremente sin enterarse de que están fuera de lo musicalmente correcto. Comenzando con el álbum “Le cri du Caire” (El grito de El Cairo) de otro cuarteto homónimo que hace una recreación metafórica de la primavera árabe por el cantante Adbullah Miniawy y su conmovedora letanía sufí, envuelta en la trompeta de Erick Truffaz, el saxofón de Peter Corser y el violonchelo de Karsten Hochapfel. Desde Londres nos llega el sugerente álbum de debut,"Anomaly", del virtuoso del sitar británico de origen indio Jasdeep Singh Degun: un viaje sinfónico entre Oriente y Occidente acompañado de su mentor Nitin Sawhney y 33 músicos. En Brasil se ha publicado un exuberante y poderoso EP, "Terra de sol", que gira en torno a dos artistas con lenguajes diversos: Monkey Jhayam, que proviene de la cultura del "sound system" con letras de fuerte contenido político y social y Black Mantra una big band de soul y funk con coloraciones de afrobeat y música nordestina. La M.E.B. (Miles Electric Band), un colectivo en movimiento y cambio perpetuo que aglutina discípulos y admiradores del trompetista de oro, acaba de editar un nuevo e imprescindible EP que se titula “That you not dare to forget” con canciones antiguas y registros sonoros inéditos de Miles Davis, editados, producidos y remezclados con nuevas pistas creando un original "collage" en el que participan desde Ron Carter y Marcus Miller hasta Vernon Reid y Adrien Lamont. Entoto Band, grupo multicultural radicado en Holanda, en su disco homónimo de debut logra un cruce fascinante del elegante y sinuoso ethio-jazz con funk rugoso y arrabalero, soul, dub, afrobeat e incluso música disco. La banda turco-holandesa residente en Amsterdam Altin Gün (El día dorado) rescata con fuerza e imaginación la fusión que se produjo en Turquía en la década de los 60 y 70 entre la música tradicional y el rock y pop psicodélicos y que muestra la modernidad y el cosmopolitismo de una sociedad que medio siglo después está amenazada por la deriva autoritaria y religiosa de Erdogan. Y redondeamos nuestra órbita en la Vía Láctea con Faith I Branko, dúo de violín y acordeón asentado en Londres y su nuevo disco “Duhovi”, que combina la música turca, balcánica y romaní con el rock con aparente extravío estilístico pero, sin embargo, con rotundo acierto musical en un ejercicio transversal de imaginación, color, ritmo y virtuosismo.





LISTA DE CANCIONES

1-Adda Simfònica c/Josep Vicent – “Armando ‘s Rhumba” (4’53”)

2-Le Cri du Caire – “Pearls for orphans” (5’43”)

3-Jasdeep Singh Degun c/Ashnaa Sasikaran – “Aapki Khushi” (4’24”)

4-Sissoko, Segal, Parisien, Peirani – “Esperanza” (3’46")

5-Monkey Jhayam, Black Mantra, & Prince Fatty “Terra do sol” (5’40”)

6-M.E.B. c/Vernon Reid & Adrien Lamont –“Over my shoulder” (5’27”)

7-Entoto Band “Tezalegn Yetentu” (4’46”)

8-Altin Gün – “Su Siziyor” (4’05”)

9-Faith I Branko – “Techno” (5’38”)