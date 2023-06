01:00:06

Mina cumplió 83 años el 25 de marzo. Adriano Celentano cumplió 85 años el 6 de enero. Jacques Dutronc cumplió 80 años el 28 de abril. Ella Jenkins cumple 99 años el 6 de agosto. Mighty Sparrow cumple 88 años el 9 de julio. Bobby Bare cumplió 88 años el 7 de abril. Toshiko Akiyoshi cumple 94 años el 12 de diciembre

Lou Donaldson cumple 97 años el 1 de noviembre. Steve Cropper cumple 82 años el 21 de octubre. Roger McGuinn cumple 81 años el 13 de julio. Brian Wilson cumple 81 años el 20 de junio. Tom Jones cumple 83 años el 7 de junio. Ramblin’ Jack Elliott cumple 92 años el 1 de agosto. Bennie Golson cumplió 94 años el 25 de enero. Sheila Jordan cumple 95 años el 18 de noviembre. Graham Nash cumplió 81 años el 2 de febrero. Charles Burrell, el Jackie Robiunson de la música clásica, cumple 103 años el 4 de octubre. Dave Bartholomew murió en 2019 con 100 años. Todos estos grandes artistas y muchos más, entre ellos, los que hemos seleccionado para este programa, han creado discos maravillosos después de haber cumplido 80 años. Los dos últimos, Bob Dylan, que acaba de publicar el álbum “Shadow Kingdom”, recién cumplidos 82 años, y Paul Simon, que publicó hace dos semanas un hermoso álbum titulado “Seven Psalms”, a punto de cumplir 82 años. Hoy rendimos homenaje en Los Ultrasónicos a esos benditos octogenarios que aun tienen tanto que regalarnos.

01. Ray Charles – One Mint Julep

02. Bob Dylan - Forever Young

03. Frankie Valli – The Last Request

04. Willie Nelson – Tiger by The Tail

05. Dion – Hymn To Him

06. Paul Simon – My Professional Opinion

07. Ben Sidran – Who’s The Old Guy Now

08. Robbie Robertson – Theme From The Irish Man

09. Teddy Bautista – No hay instrumentos para esta música

10. Taj Mahal – Caldonia

11. John Mayall – Evil And Here to Stay

01. FONDO Elisabeth Waldo – Making Chi-Cha

02. FONDO Sonny Rollins - Alfie

03. FONDO Kenny Burrell – It Don’t Mean A Thing