Los Ultrasónicos estamos de vuelta. El tiempo vuela y a veces se nos escapa de las manos mientras nos afanamos en atraparlo como si fuéramos capaces de sostener ese instante de placer, de ternura, de silencio mágico. Pasamos por la vida creyendo que somos protagonistas de algo y demasiado tarde nos damos cuenta de que nuestra vida se disuelve y, de que, como dijo François Truffaut, lo único importante es el amor que hemos sido capaces de dar y de recibir. El Doctor Soul se disuelve en un magma de canciones deliciosas que intentan atrapar el tiempo.

01. Sound Dimension – Time Is Tight

02. The Kinks – I’m Not Like Everybody Else

03. The Kinks – She Bought A Hat Like Princess Marina

04. The Kinks – Travelling With My Band

05. Los Canarios –Peppermint Frappé

06. Soul Teller – El tren

07. Chase – Get It On

08. Dr John & Aaron Neville – End Of The Line

09. José Guapachá – En el juego de la vida

10. Joan Manuel Serrat – Cantares

11. Emmylou Harris & Robert Duvall – I Love To Tell The Story

12. Otis Gayle – I’ll Be Around

13. Ray Barretto – Pastime Paradise