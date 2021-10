01:00:36

Arrancamos Los Ultrasónicos (Jesús Bombín, Kiko Helguera y Luis Lapuente) desde el Planeta Urano, hoy con dos invitados especiales (Nacho Mastretta y Marina Sorín), que nos acompañan a lo largo de tres horas cargadas de humor, cine, ciencia ficción y mucha música para degustar al volante, en el sofá, en una isla desierta, subidos a un árbol o en el espacio intergaláctico, en compañía de las personas más queridas. Como el gran Javier Aramburu, que nos ha regalado el estupendo logo del programa. En la segunda hora, hablamos de la dentadura de Mahalia Jackson, símbolo de la pobreza y marginación que han marcado la vida de buena parte de la población negra en Estados Unidos a lo largo del siglo XX, esa dentadura mutilada, llena de vacíos, que dice tanto sobre el alma del pueblo negro como los mejores espirituales de Mahalia, a quien podemos ver en el estupendo documental “Summer Of Soul”.

01. Family – Viaje a los sueños polares

02. T. Rex – Metal Guru

03. Brian Eno – I’ll Come Running

04. Ramón Godes – Lotus Feet

05. The Carpenters – Close To You (20)

06. Queen - ’39

07. Mahalia Jackson – Didn’t It Rain

08. Nino Rota – Amarcod Theme

09. Chico Buarque – Meu caro amigo

10. Mastretta – Despegando (2ª parte)

11. The Heptones – Make Up Your Mind

12. Spiritualized – Ladies And Gentlemen, We Are Floating In The Space