59:48

Borges temía a los espejos porque, decía, multiplican a los hombres: «Hoy, al cabo de tantos y perplejos / años de errar bajo la varia luna,/ me pregunto qué azar de la fortuna / hizo que yo temiera los espejos». Los Ultrasónicos no huimos de los espejos, preferimos traspasarlos, como Alicia en busca de otros mundos donde la magia es posible, transformarlos en canciones donde merezca la pena vivir, como la deliciosa “I’ll Be Your Mirror”, donde Nico la dice a Lou Reed que será su espejo, en una melodía transparente que nos habla a nosotros mismos: «Seré el viento, la lluvia y la puesta de sol, una mano en tu oscuridad para que no tengas miedo, la luz en tu puerta para mostrarte que estás en casa».

01. Marina Sorín – En una laguna

02. Valerie June – Stay (St. Dragon Remix)

03. The Velvet Underground – I’ll Be Your Mirror

04. Lou Reed – Perfect Day

05. Acantha Lang – Sugar Woman

06. Gwen McCrae – Rockin’ Chair

07. Neil Harrison – Maybe I’m Lost Without You

08. George Harrison – If Not For You

09. Crosby, Stills, Nash & Young – Our House

10. Sam Cooke – You Belong To Me

11. Gene Vincent & The Blue Caps – You Belong To Me

12. Bobby Womack – Fly Me To The Moon

13. César Rosas – Angelito

14. Les Primitifs du Futur – Rêve secret

15. Electric Light Orchestra – 10538 Overture

(los ultrasónicos – luis lapuente)