59:14

Esta noche Kiko Helguera resulta ser el conductor accidental de esta hora por ausencia del Doctor Soul, atravesado por un estremecimiento en el árbol genealógico de la fuerza que le ha obligado a viajar hasta el borde de la cuarta dimensión. Su anunciado programa sobre Paul Simon y su nuevo álbum "Seves Psalms" tendrá lugar en un futuro próximo mientras que esta noche haremos un fugaz e incompleto recorrido por los destellos y reverberaciones del universo musical de Paul Simon en las voces de otros artistas, aunque también tendremos una conexión con el Doctor Soul y escucharemos una de las conmovedoras canciones del disco que iba a presentar. Las reinterpretaciones y reinvenciones de sus canciones comienzan con Paul Desmond, el inquieto y elegante saxofonista de Dave Brubeck en su álbum "Bridge over troubled water" (1970), que trenza las canciones de ese disco perfecto con ondulaciones de jazz y aromas brasileños. La torrencial Aretha Franklin hizo de la canción que daba título al disco (según el propio Paul Simon) la mejor versión que nunca se haya hecho de uno de sus temas, lo que se puede comprobar con suma facilidad y alteración de los sentidos en el directo del álbum "Live at Filmore West"(1971). Algo más tarde, el gigante Ray Charles hacía lo propio y llevaba a otra dimensión, ralentizada y exquisitamente expandida hacia el r&b y el soul, "Still crazy after all these years", en su disco "My world" (1993). La exuberancia tropical de Sergio Mendes y su irresistible orquesta Brasil'66 incendiaron la canción tradicional "Scarborough Fair" en su álbum "Fool on the hill" (1968). El vibrante saxofonista camerunés Manu Dibango, en su disco "Wakafrica"(1994) de homenaje al continente de ébano, incluyó una irreconocible y magnética recreación de "Homeless", canción emblemática del disco negro de Paul Simon:"Graceland" (1986). Desde Alemania y procedentes del jazz, la talentosa cantante Inga Lühning y el exquisito contrabajista André Nenzda hacen prestidigitación sonora en "Hodpodge Vol.1" (2017), precisamente, de esta última canción. Sólo un extraterrestre como David Bowie podía elevar el tema "America" a un punto tan lejano que la convierte en parte de su propio universo cuando la interpretó en "The Concert for New York City 2001". El excelso pianista de Nueva Orleans AllenToussaint murió fulminado en Madrid tras su concierto en el Teatro Lara en noviembre de 2015 y no pudo ver publicado su último disco, "American Tunes"(2016), en el que versionaba magistralmente la canción de Paul Simon que inspiró el título del álbum. Y redondeamos esta reducida y arbitraria selección de destellos y reverberaciones del cancionero de Paul Simon con el organista sideral Lonnie Smith, quien en su álbum "All in my mind" (2018) recreó "50 ways to leave your lover" con un ejercicio fascinante de imaginación, pulsión, sutileza, síncopas y filigranas de jazz funk en forma de triángulo equilátero con la inspirada guitarra de Jonathan Kreisberg y la imbatible batería de de Jonathan Blake.

LISTA DE CANCIONES

1-Paul Desmond - “Cecilia” (2'11")

2-Paul Simon – “Psalm” (3'13")

3-Aretha Franklin – “Bridge over troubled water” (5’49”)

4-Ray Charles – “Still crazy after all these years” (5’05”)

5-Sergio Mendes & Brasil’66 – “Scarborough Fair” (3’19”)

6-Manu Dibango c/Ray Lema – “Homeless” (3’37”)

7-Inga Lühning & André Nendza – “Graceland” (5’13”)

8-David Bowie – “America (Live)” (3’58”)

9-Allen Toussaint – “American tune” (5’00”)

10-Lonnie Smith – “50 ways to leave your lover” (9’28”)